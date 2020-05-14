Европарламент одобрил визовое соглашение с Беларусью

Источник материала: Ежедневник

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В соответствии с документом стоимость краткосрочных шенгенских виз для белорусских граждан должна снизиться с 80 до 35 евро.

13 мая Соглашение с Беларусью об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, было одобрено на заседании Европарламента. Следующим этапом должно стать утверждение документа Советом ЕС. Далее стороны обменяются ратификационными грамотами. Соглашения вступят в силу одновременно в первый день второго месяца после этого события. Таким образом, ближайший возможный срок вступления новых визовых правил в силу – июль 2020 года, пишет Белта .

Помимо снижения стоимости визы, соглашение предусматривает сокращение списка документов, подаваемых белорусами для ее получения. Также станет возможной выдача многоразовых виз на срок от одного года до пяти лет. Срок рассмотрения заявлений на визу сократится до 10 дней. Расширен также перечень оснований, по которым белорусы смогут претендовать на бесплатную визу.

Соглашение также предусматривает, что ЕС и Беларусь должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.