С 1 мая 2020 г. TUT.BY переходит на электронный документооборот

Источник материала: Tut.by

С 01.05.2020 года изменился порядок предоставления первичных учетных документов для наших клиентов. Теперь Акты об оказании услуг будут:

-высылаться вам на электронную почту, указанную в договоре в качестве контактной* в течение 3−5 календарных дней с момента их формирования;

-предоставляться вам в электронном виде, подписанные ЭЦП, которые Заказчик должен подписать или прислать свои возражения в сроки, предусмотренные в договоре;

-предоставляться единолично составленные Исполнителем (не требующие подписания Заказчиком) по услугам, оказанным по Публичным договорам.

Вы всегда можете проверить подлинность электронно-цифровой подписи лиц, подписавших электронный документ, составленный нами. Для этого вам необходимо перейти по ссылке https://app.edn.by/checksign и загрузить в систему данный документ.

* Для этого вам надо заключить новый договор на оказание рекламных услуг или подписать дополнительное соглашение, в котором обязательно должен быть указан адрес электронной почты компании, на который будут пересылаться акты в электронном виде. Новый договор или дополнительное соглашение необходимо выслать в двух экземплярах, подписанных с вашей стороны на юридический адрес ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА».

Эти изменения регулируются следующими нормативными документами:

• Постановление № 55 Министерства финансов РБ от 08.08.2018 «О дате совершения отдельных хозяйственных операций», согласно которому 01.01.2019 все организации обязаны ежемесячно составлять Акты об оказании услуг (касается услуг, которые оказываются в течение всего периода действия договора).

• Постановление № 13 Министерства финансов РБ от 12.02.2018 разрешает составление первичных учетных документов в одностороннем порядке, если услуги оказываются согласно публичным договорам.

• Закон РБ от 28.12.2009 № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», согласно которому электронный документ приравнивается к документу на бумажном носителе и имеет одинаковую с ним юридическую силу.

Электронный документооборот позволит оперативно обмениваться документами и вносить своевременные коррективы. Переход на электронную форму также повысит удобство хранения и поиска! Электронный документооборот сокращает расходы на отправку корреспонденции.

Более подробную информацию и ответы на часто задаваемые вопросы можно найти в справке или уточнить по почте, прислав обращение на edo@tutbymedia.by.