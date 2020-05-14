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Европарламент одобрил. Беларусы точно получат визы по €35, но позже, чем ожидалось

14.05.2020 09:42 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Европарламент одобрил соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии между Евросоюзом и Беларусью. Об этом пишет «БелТА».

Заседание Европарламента транслировалось онлайн. За соглашение проголосовали 634 евродепутата, против выступили всего 48 человек, еще четверо воздержались.

Теперь соглашения направят в Совет Евросоюза для официального утверждения. После этого Беларусь и ЕС обменяются ратификационными грамотами и так завершат процедуру ратификации. Соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после обмена ратификационными нотами. Ожидалось, что это случится в июне, но сейчас уже ясно, что документ получит юридическую силу не раньше июля 2020-го.

Напомним: соглашение Беларуси и ЕС об облегчении выдачи виз снизит их цену до 35 евро и увеличит срок пребывания в два раза – до 180 дней в году. Также страны Евросоюза станут выдавать беларусам больше долгосрочных виз.

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Европарламент одобрил соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии между Евросоюзом и Беларусью. Об этом пишет «БелТА». Заседание Европарламента...
 
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