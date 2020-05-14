|
Европарламент одобрил. Беларусы точно получат визы по €35, но позже, чем ожидалось
Источник материала: KYKY>
Европарламент одобрил соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии между Евросоюзом и Беларусью. Об этом
Заседание Европарламента транслировалось онлайн. За соглашение проголосовали 634 евродепутата, против выступили всего 48 человек, еще четверо воздержались.
Теперь соглашения направят в Совет Евросоюза для официального утверждения. После этого Беларусь и ЕС обменяются ратификационными грамотами и так завершат процедуру ратификации. Соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после обмена ратификационными нотами. Ожидалось, что это случится в июне, но сейчас уже ясно, что документ получит юридическую силу не раньше июля 2020-го.
Напомним: соглашение Беларуси и ЕС об облегчении выдачи виз снизит их цену до 35 евро и увеличит срок пребывания в два раза – до 180 дней в году. Также страны Евросоюза станут выдавать беларусам больше долгосрочных виз.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)