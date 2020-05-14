Европарламент одобрил упрощение визового режима для Беларуси

В Европейском парламенте 13 мая одобрили соглашение с Беларусью об упрощении визового режима реадмиссии. Голодание прошло накануне и демонтировало на сайте ведомства в прямом эфире.

За соглашение об упрощении визового режима с Беларусью проголосовали 634 депутатов, против – 48. За соглашение о реадмиссии проголосовали 560 депутатов, против – 117.

Теперь документ будет рассматривать Совет ЕС, который завершит процесс ратификации. Беларусь данные документы уже ратифицировала 2 апреля, президент подписал документы неделей позднее, девятого апреля.

Документы об упрощении визового режима должны вступить в силу в первый день второго месяца после обмена ратифицированными документами. После этого процесс получения шенгенских виз для Беларуси станет проще, а цена снизится до 35 евро.