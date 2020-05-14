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Европарламент одобрил упрощение визового режима для Беларуси
Источник материала: БДГ
В Европейском парламенте 13 мая одобрили соглашение с Беларусью об упрощении визового режима реадмиссии. Голодание прошло накануне и демонтировало на сайте ведомства в прямом эфире.
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Теперь документ будет рассматривать Совет ЕС, который завершит процесс ратификации. Беларусь данные документы уже
Документы об упрощении визового режима должны вступить в силу в первый день второго месяца после обмена ратифицированными документами. После этого процесс получения шенгенских виз для Беларуси станет проще, а цена снизится до 35 евро.
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В Европейском парламенте 13 мая одобрили соглашение с Беларусью об упрощении визового режима реадмиссии. Голодание прошло накануне и демонтировало на сайте...
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