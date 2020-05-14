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Европарламент одобрил упрощение визового режима для Беларуси

14.05.2020 09:56 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Европейском парламенте 13 мая одобрили соглашение с Беларусью об упрощении визового режима реадмиссии. Голодание прошло накануне и демонтировало на сайте ведомства в прямом эфире.

За соглашение об упрощении визового режима с Беларусью проголосовали 634 депутатов, против – 48. За соглашение о реадмиссии проголосовали 560 депутатов, против – 117.

Теперь документ будет рассматривать Совет ЕС, который завершит процесс ратификации. Беларусь данные документы уже ратифицировала 2 апреля, президент подписал документы неделей позднее, девятого апреля.

Документы об упрощении визового режима должны вступить в силу в первый день второго месяца после обмена ратифицированными документами. После этого процесс получения шенгенских виз для Беларуси станет проще, а цена снизится до 35 евро.

 

 
 
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В Европейском парламенте 13 мая одобрили соглашение с Беларусью об упрощении визового режима реадмиссии. Голодание прошло накануне и демонтировало на сайте...
 
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