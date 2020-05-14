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В Беларуси смещаются сроки вступительной кампании
14.05.2020 14:08 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ex-press.by
Централизованное тестирование начнется с 25 июня.
Об этом сообщает
Вопрос о проведении выпускных вечеров Минобразования предлагает решать учебным заведениям в индивидуальном порядке.
Что касается традиционного Республиканского бала выпускников, то Министерство образования предлагает его все же провести. Однако окончательного решения по дате и формату мероприятия пока не принято.
Напомним, что сегодня Александр Лукашенко обсуждал ситуацию в образовании с министром Игорем Карпенко.
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Централизованное тестирование начнется с 25 июня.
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