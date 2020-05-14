ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси смещаются сроки вступительной кампании

14.05.2020 14:08 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: ex-press.by

Централизованное тестирование начнется с 25 июня.

Об этом сообщает телеграм-канал ОНТ.

Вопрос о проведении выпускных вечеров Минобразования предлагает решать учебным заведениям в индивидуальном порядке.

Что касается традиционного Республиканского бала выпускников, то Министерство образования предлагает его все же провести. Однако окончательного решения по дате и формату мероприятия пока не принято.

Напомним, что сегодня Александр Лукашенко обсуждал ситуацию в образовании с министром Игорем Карпенко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Централизованное тестирование начнется с 25 июня.
 
Новости дня
Новости разные
 
https://vitalur.by/loviprizy/
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика