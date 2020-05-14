В Беларуси смещаются сроки вступительной кампании

Источник материала: Ежедневник

фото: ex-press.by

Централизованное тестирование начнется с 25 июня.

Об этом сообщает телеграм-канал ОНТ .

Вопрос о проведении выпускных вечеров Минобразования предлагает решать учебным заведениям в индивидуальном порядке.

Что касается традиционного Республиканского бала выпускников, то Министерство образования предлагает его все же провести. Однако окончательного решения по дате и формату мероприятия пока не принято.

Напомним, что сегодня Александр Лукашенко обсуждал ситуацию в образовании с министром Игорем Карпенко.