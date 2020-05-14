В Пинске начнут проводить экспертизы гаджетов и компьютерной техники

Источник материала: Пинский Вестник

В Пинске во второй половине этого года начнут проводить компьютерно-технические экспертизы и экспертизы радиоэлектронных устройств.

Необходимость развития нового для Пинского межрайонного отдела ГКСЭ направления связана с востребованностью исследований в IT-сфере. Например, в 2019 году специалисты областного управления выполнили 839 экспертиз компьютерной техники и мобильных устройств. Инициатором каждого пятого исследования были правоохранительные органы и суды Пинского, Столинского, Ивановского и Лунинецкого районов. С начала этого года доля таких постановлений из полесского региона увеличилась до 25%

"В Пинске есть современные аппаратно-программные комплексы, которые позволяют проводить экспертизы компьютерной техники. Также закуплено специализированное программное обеспечение для исследования мобильных устройств. Освоение нового вида экспертиз позволит завершить в Брестской области формирование трехуровневой системы исследования электронных носителей информации", - пояснила Татьяна Коток.

Официальный представитель добавила, что нагрузка между подразделениями ГКСЭ будет перераспределена. В областном управлении специалисты смогут сосредоточиться на многообъектных и сложных экспертизах. Они будут заниматься исследованием шифраторов и блокираторов. Это позволить ускорить оперативность проведения экспертиз по преступлениям в сфере высоких технологий.

БелТА