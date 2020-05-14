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Лукашенко и Румас обсудили ситуацию в белорусской экономике

14.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Строительный сектор, агропромышленный комплекс и IT-сфера показали рост. Однако туризм, общепит и розничная торговля просели. Экономическую ситуацию в Беларуси по результатам на апрель текущего года обсудили президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр страны Сергей Румас. Отдельно шла речь о природном газе. Переговоры с российским «Газпромом» запланированы на май. Белорусскую сторону представит посол Владимир Семашко, сообщает «МИР 24».

«Я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время аж до 70 долларов – 65-68 долларов. Хотелось бы знать, что к настоящему времени предпринято по снижению цены на природный газ для Беларуси. Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия, что Германии продают природный газ до 70 долларов, как у меня информация (там по-разному было), но никак не 127 долларов, как для Беларуси», – сказал Лукашенко.

«Белорусы не хотят никакой льготной цены, белорусы не хотят российской цены. Белорусы хотят справедливой цены, которая обеспечивает такую же доходность для «Газпрома», как поставки на другие рынки. То есть в цене, переговоры по которой мы ведем, нет никакой интеграционной скидки – то ли в Союзном государстве, то ли в Евразийском экономическом союзе», – пояснил Румас.

Кроме того, правительство Беларуси готовит второй пакет мер по поддержке предприятий и их сотрудников. Так, если зарплата человека из-за неполной занятости оказалась ниже прожиточного минимума, разницу компенсируют из бюджета.



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В частности, президент Беларуси и премьер-министр страны затронули тему газа.
 
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