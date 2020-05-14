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Для чего покупают поддельные водительские удостоверения? Смотрите расследование "Зоны Х" завтра в итоговой программе

14.05.2020 20:02 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Многие пользователи социальных сетей обратили внимание на агрессивную рекламу - неизвестные белорусам предлагают купить права, удалить нарушителя из базы данных или помочь окончить автошколу. Некоторые аккаунты представляются столичной ГАИ, другие мошенники и вовсе не скрывают российский номер. Очевидно, что все делается удаленно, по принципу "утром деньги, вечером стулья". Метод передачи, как у наркоторговцев, - бесконтактный. Вы никогда не встретитесь с продавцом. Права передадут либо через курьерскую службу, либо они придут по почте. Но есть ли гарантии, что, заплатив деньги, вы получите товар высокого качества? 

Для чего покупают поддельные водительские удостоверения? Почему все чаще аферисты предлагают купить белорусские права, и сколько в нашей стране выявлено фальшивок? Расследование "Зоны Х" уже завтра, в нашей итоговой программе. 

 
 
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Многие пользователи социальных сетей обратили внимание на агрессивную рекламу - неизвестные белорусам предлагают купить права, удалить нарушителя из базы данных...
 
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