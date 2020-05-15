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Роналду инвестирует в IT, а Пике - в котлеты для бургеров? Куда футболисты вкладывают деньги
Источник материала: Tut.by
Карьера футболиста недолговечна. Самые смекалистые заранее думают, куда вложить накопления, чтобы получать доход и после ухода из большого спорта. TUT.BY предлагает пройти тест и угадать, что за бизнес-проекты у Роналду, Месси и других звезд (некоторые ответы покажутся вам очень неожиданными).
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TUT.BY предлагает пройти тест и угадать, что за бизнес-проекты у Роналду, Месси и Глеба (некоторые ответы покажутся вам очень неожиданными).
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