Роналду инвестирует в IT, а Пике - в котлеты для бургеров? Куда футболисты вкладывают деньги

Источник материала: Tut.by

Карьера футболиста недолговечна. Самые смекалистые заранее думают, куда вложить накопления, чтобы получать доход и после ухода из большого спорта. TUT.BY предлагает пройти тест и угадать, что за бизнес-проекты у Роналду, Месси и других звезд (некоторые ответы покажутся вам очень неожиданными).