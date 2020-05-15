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Сезон аттракционов открывается в Минске

15.05.2020 08:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сегодня в Минске открывается сезон аттракционов! Столичные парки уже готовы принять посетителей.

Всё – с учётом рекомендаций Минздрава: безопасная дистанция, дезинфекция дважды в день, перед запуском и в середине дня. Можно не беспокоиться и за техническую надёжность: все качели и карусели испытали на безопасность. Гостей ждут и новинки сезона: в столичном парке имени Горького появился новый аттракцион «Микс»: он поднимает 12 человек на 8-метровую высоту.

Владимир Бабивский, главный инженер «Минскзеленстроя»: «Аттракцион разработан, спроектирован в Республике Беларусь по последнему техническому регламенту Евразийского Союза. Аттракцион предназначен для посетителей от 8 лет ростом не ниже 128 см».

Самый дешевый билет будет стоить 1 рубль в «Комнату смеха» в столичном парке Челюскинцев. Прокатиться на колесе обозрения можно за 3 рубля, а самое дорогое развлечение обойдётся в 6 рублей. 

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске открывается сезон аттракционов! Столичные парки уже готовы принять посетителей. Всё – с учётом рекомендаций Минздрава: безопасная дистанция,...
 
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