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Сезон аттракционов открывается в Минске
Источник материала: ОНТ
Сегодня в Минске открывается сезон аттракционов! Столичные парки уже готовы принять посетителей.
Всё – с учётом рекомендаций Минздрава: безопасная дистанция, дезинфекция дважды в день, перед запуском и в середине дня. Можно не беспокоиться и за техническую надёжность: все качели и карусели испытали на безопасность. Гостей ждут и новинки сезона: в столичном парке имени Горького появился новый аттракцион «Микс»: он поднимает 12 человек на 8-метровую высоту.
Самый дешевый билет будет стоить 1 рубль в «Комнату смеха» в столичном парке Челюскинцев. Прокатиться на колесе обозрения можно за 3 рубля, а самое дорогое развлечение обойдётся в 6 рублей.
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Сегодня в Минске открывается сезон аттракционов! Столичные парки уже готовы принять посетителей. Всё – с учётом рекомендаций Минздрава: безопасная дистанция,...
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