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Проездной на полчаса: в Минске хотят продавать короткие поездки

15.05.2020 14:14 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

В качестве пилотного проекта предлагается ввести проездные документы на короткие временные интервалы с неограниченным количеством пересадок на наземном транспорте в течение оплаченного времени:

  • на 30 минут (расчетная цена – 1,00 рубля)
  • на 75 минут (расчетная цена – 2,00 рубля)


скриншот иллюстрации с сайта Мингорисполкома

Как сказано в сообщении, это предлагается сделать для совершенствования системы оплаты проезда в наземном пассажирском транспорте Минска и с учетом международного опыта и предложений от пассажиров. Госпредприятием «Столичный транспорт и связь» совместно с Минсктрансом проработаны возможные варианты оптимизации действующей системы оплаты проезда.

Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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В Минске могут ввести новые проездные в наземном пассажирском транспорте на поездки продолжительностью 30 и 75 минут. Прежде чем принять решение, столичные власти...
 
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