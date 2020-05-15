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Проездной на полчаса: в Минске хотят продавать короткие поездки
Источник материала: Myfin
В качестве пилотного проекта предлагается ввести проездные документы на короткие временные интервалы с неограниченным количеством пересадок на наземном транспорте в течение оплаченного времени:
Как сказано в сообщении, это предлагается сделать для совершенствования системы оплаты проезда в наземном пассажирском транспорте Минска и с учетом международного опыта и предложений от пассажиров. Госпредприятием «Столичный транспорт и связь» совместно с Минсктрансом проработаны возможные варианты оптимизации действующей системы оплаты проезда.
Источник: Myfin.by
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В Минске могут ввести новые проездные в наземном пассажирском транспорте на поездки продолжительностью 30 и 75 минут. Прежде чем принять решение, столичные власти...
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