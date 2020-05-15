Проездной на полчаса: в Минске хотят продавать короткие поездки

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

В качестве пилотного проекта предлагается ввести проездные документы на короткие временные интервалы с неограниченным количеством пересадок на наземном транспорте в течение оплаченного времени:

на 30 минут (расчетная цена – 1,00 рубля )

(расчетная цена – ) на 75 минут (расчетная цена – 2,00 рубля)



скриншот иллюстрации с сайта Мингорисполкома



Как сказано в сообщении, это предлагается сделать для совершенствования системы оплаты проезда в наземном пассажирском транспорте Минска и с учетом международного опыта и предложений от пассажиров. Госпредприятием «Столичный транспорт и связь» совместно с Минсктрансом проработаны возможные варианты оптимизации действующей системы оплаты проезда.