Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время совещания в Витебском районе заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко о ситуации на селе. Обсуждались как ход весенних полевых работ, виды на урожай, так и экспорт сельхозпродукции, насыщение внутреннего рынка, передает корреспондент БЕЛТА.

Что касается экспорта, Александр Лукашенко ориентирует отрасль на поиск наилучших ценовых условий на мировом рынке. «Главное — продать по хорошей цене, а не просто выпихнуть товар за границу», — сказал он.

Министр доложил, что по итогам работы за четыре месяца во всех категориях хозяйств отмечается рост производства. За три месяца текущего года обеспечен прирост экспорта почти 10% к аналогичному уровню прошлого года. «Мы сохранили за первый квартал темп проста, который был по январю-февралю. Немного замедление экспорта по апрелю, но оно незначительное. Выше 100%», — заявил Иван Крупко.