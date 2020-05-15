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Эксперт рассказал все, что вам надо знать об уходе за курами на даче

15.05.2020 14:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В первой части нашего материала птицевод, владелец личного подсобного хозяйства «кура.бай», Сергей Квиткевич, рассказал, как дачнику выбрать курицу на лето. Сегодня эксперт объяснит, как ухаживать за птицей и что с ней делать, когда лето закончится.

Не решил, где буду держать птиц. Какие плюсы и минусы выгульного содержания?

— Начну с плюсов. Выгульно содержатся только породистые птицы, для продуктивной — это уже немножко не то. В выгульном содержании птица с более крепким иммунитетом, она меньше подвержена болезням. И она красивее. Есть дизайнерские модели: сколько их, вы даже не представляете! И с гребешками, и со шпорами, и с жабо вокруг шеи. Но все это на любителя, и стоит такая птица дорого, поэтому для сезонного содержания она не рациональна.

Породистые куры при выгульном содержании менее требовательны к питанию. Хозяева их кормят в любом случае — либо комбикорм покупают, либо зерно мешают, либо смеси какие-то делают, картофель отваривают. Ну и плюс к этому, птицы постоянно ходят, что-то ищут, лапами разгребают, что-то достают, склевывают. Они ищут то, чего им не хватает в корме: в червяке — белок, аминокислоты, в песочке — кальций. Плюс к этому птицы получают массу ультрафиолета. В итоге у них желток будет более насыщенный, а скорлупа — обычно крепче, чем у кур клеточного содержания.

Теперь о минусах. Как я уже говорил, птицы — создания стрессовые. Ночью холодно, днем жарко — для птицы стресс. На улице дождь идет, загон закрыт, курица не знает, куда бежать, под дождь попала, промокла — для птицы тоже стресс. Собаки, коты, ястребы, лисицы, хори, крысы и другая живность нападают на беззащитную птицу безбожно — для них тоже стресс. А курица — самая легкая добыча. Люди шумят, дети постоянно гоняют этих петухов — для птицы это тоже стресс. А любой стресс для птицы снижает яйценоскость.

Но самое страшное в этом деле — болезни. Откуда у уличных птиц берутся болезни, хоть и иммунитет у них сильнее, чем у продуктивных пород? Летит перелетная птица, или воробьи, голуби, вороны прилетели кормов поесть на халяву, или крысы прибежали. От дикой птицы остался помет. Курица клюнула это, попробовала, выплюнула — вот она уже может и заразиться. Поэтому, помимо лекарств от клещей, блох, пухоеда, глистов, птицам могут давать антибиотики.

Еще большой минус — это помет. Представляете, если у вас 20 кур ходят по двору, и прошел дождь? Это страшная штука! Загажено будет все, совершенно все — можно хоть на лыжах кататься! Когда на улице сухо, этого еще не особо видно.

Обычно дачные участки имеют небольшие размеры, и птица в свободном выгуле может мешать соседям, поэтому есть риск испортить ваши с ними отношения.

Есть же еще клеточное содержание. Какие плюсы и минусы будут здесь?

— Сначала опишем плюсы.

Во, первых, птица находится в клетке — как попугай. Ему нужно налить водички, насыпать корма, достать поддон с пометом, убрать его и застелить новый. И попугай живет, щебечет и всех радует. Точно так же живут и куры клеточного содержания. Что здесь удобно. Курице достаточно небольшой площади. Есть нормативная плотность посадки птицы при клеточном содержании. По многим источникам она разная, но 500 см. кв. на птицу — это хороший показатель. Так, в клетке размером 50×50 см можно содержать 5 взрослых куриц. И в любом сарае можно найти для нее место.

Чем важна плотность посадки. Высокая плотность — плохо, птица будет стеснена. В этом случае нет доступа к кормушке, нет возможности для отдыха, и курица хуже несется, хуже набирает вес. Низкая плотность посадки — тоже не очень хорошо. Когда у птиц очень много места, они много бегают, много едят, хуже несутся и хуже растут. Когда плотность оптимальная, птицы находятся все рядом, нормально питаются, лучше растут, лучше несутся. Но дачнику нормативную плотность соблюдать совсем необязательно — если хотите, сделайте клетку метр на метр и держите в ней одну птицу.

Следующий плюс. При хорошем клеточном содержании видны нормативные показатели по питанию птиц. Вы всегда видите, сколько и какого вы им насыпали корма и сколько они съели. А, к примеру, сколько съела уличная птица, вы знать не будете. И еще, курица в клетке ест в основном сухой корм, поэтому для нее важна вода. Здесь с большой долей вероятности вода будет чистая. Если же поставите емкость с водой на улице, ее загадят моментом.

Большое достоинство клеточного содержания — отсутствие помета на земле. Обычно в клетках птицы сидят на сетке, через которую помет проваливается в поддон. Раз в 1−2 дня поддон вынимают и выбрасывают помет, к примеру, в компостную яму. Чистые яйца, чистый пол!

Далее. В клетке, находящейся в помещении, можно обеспечить птице более-менее равномерный климат, без резких перепадов температур. А это плодотворна скажется на яйценоскость несушек и набор веса бройлеров. Когда птиц много, они сами выделяют много тепла, поэтому помещение в холодный период отапливать не надо, потребуется только хорошая вентиляция.

При клеточном содержании у птицы меньше вероятность заболеть — в основном болезни передаются от некачественного корма.

Ну и большое достоинство — обслуживание клеток занимает мало времени, всего 5−10 минут в день.

Минусы. Клетки — не дешевые, их надо либо купить, либо сделать самому. И клетки не предназначены для содержания породистых кур. Клетки используются для продуктивных пород — яйценосных либо бройлеров.

Как ухаживать за курами?

— Основные мероприятия по уходу — обеспечение корма и питья, чистка территории или поддонов клеток от помета, поддержание клеток в нормальном состоянии.

Более подробно остановимся на вопросе питания кур.

Обычно клеточных птиц кормят комбикормом, а уличных зерном, мешанками — остальное они доберут сами. А комбикорм — не надо бояться этого слова — это сбалансированное питание, которое обеспечивает организм птицы всеми необходимыми элементами. Но комбикорм — это в основном клетчатка. Поэтому в его состав обязательно добавляют БМВД — белково-минеральные витаминные добавки. Хороший и плохой комбикорм отличается тем, какие и сколько в его составе БМВД. В лучшем случае добавки настоящие, в худшем — синтетические. Это как витамин С — есть в лимоне, а есть в таблетках, но никто же не умер от синтетического. Поэтому не надо бояться комбикорма — и тем более, в нем нет антибиотиков. Их добавляют в воду, а не в корм.

Корм можно сделать самому — в интернете есть множество рецептов. Покупаете отдельно зерно — пшеницу, кукурузу, горошек, ячмень и прочее — перемалываете, перемешиваете, даете птице. Но помните, что такой корм обязательно нужно сбалансировать.

Что касается цен, 1 кг комбикорма в среднем стоит 1,2 рубля. Корм, который вы сделаете сами, обойдется дешевле. В день птица должна съедать 120−150 г корма.

Альтернатива антибиотикам при профилактике и лечении заболеваний кур

— Для повышения иммунитета кур и для лечения некоторых заболеваний я использую травяные смеси. Такое простое решение мне подсказали мои коты — в случае недомогания они объедают травы.

Лекарственные травы при заготовке их самому практически ничего не стоят, а результат дают потрясающий. Вы сможете вырастить здоровую птицу, почти во всех случаях даже не прибегая к антибиотикам.

Конечно, проще дать таблетку. Но я считаю, что природные компоненты — это всегда лучше.

Что делать с курицей, когда закончится лето?

— Есть несколько вариантов.

Осенью несушку можно отдать знакомым, которые живут в деревне.

Еще кур, которые вынеслись, частники продают на птичьих рынках. Такая птица стоит 10−12 рублей. Это почти столько же, сколько и молодая несушка. То есть она вынеслась и осталась стоить те же деньги. Весить она будет около 2 кг. Но не стоит обнадеживаться — бизнес на этом не сделаете.

Ну и традиционный вариант — секир башка. Из несушек получаются очень хорошие бульоны или тушенка. И если птицу правильно кормить, то цвет и запах бульона будет такой же, как в нашем детстве — такого не получишь ни от одной магазинной курицы.

С бройлерами еще проще. Их держат до 2 месяцев — а потом съедают. Они мягкие, по цвету и запаху тоже отличаются от птиц из фабрики.

Загорелся! Хочу курицу-несушку и свежие яйца, но живу в хрущевке. Как быть?

— Оглядитесь вокруг себя. У каждого из вас сто процентов найдутся друзья, соседи с дачей или родители, живущие в деревне. Объединитесь с энтузиастами, заведите кур у кого-то из них на даче или в деревне. Сделайте у них небольшое хозяйство.

Пусть у вас шикарная хрущевка. А у родителей — домик в деревне. Вы все организовали, курочек привезли. И родителям развлекуха будет. Это же так классно — вы на выходных с семьей к ним приехали, привезли мешочек комбикорма. И спрашиваете — сколько яиц тут наши курочки снесли? И родители вынесут вам сотню яиц и скажут — нате вам, дорогушеньки! И что важно: родители вас не обманут. Они не будут давать птицам антибиотик и делать на вас бизнес. Вы получите чистое деревенское яйцо.

 
 
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Эксперт рассказал, как ухаживать за птицей и что с ней делать, когда лето закончится.
 
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