Кот выбрал самую неудачную коробку, чтобы залезть в нее. Посмотрите, что с ним стало

Источник материала: Tut.by

Все знают, что коты очень любят коробки. Но не все коробки для них подходят! Это наглядно демонстрирует видео, в котором кот попытался залезть в одну из них, но не учел габариты. Итог получился забавным: посмотрите, что произошло с котом.