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Кот выбрал самую неудачную коробку, чтобы залезть в нее. Посмотрите, что с ним стало
Источник материала: Tut.by
Все знают, что коты очень любят коробки. Но не все коробки для них подходят! Это наглядно демонстрирует видео, в котором кот попытался залезть в одну из них, но не учел габариты. Итог получился забавным: посмотрите, что произошло с котом.
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Коты очень любят коробки, но иногда делают ошибки.
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