﻿ Кот выбрал самую неудачную коробку, чтобы залезть в нее. Посмотрите, что с ним стало. 21.by
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Кот выбрал самую неудачную коробку, чтобы залезть в нее. Посмотрите, что с ним стало

15.05.2020 14:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все знают, что коты очень любят коробки. Но не все коробки для них подходят! Это наглядно демонстрирует видео, в котором кот попытался залезть в одну из них, но не учел габариты. Итог получился забавным: посмотрите, что произошло с котом.

 
 
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