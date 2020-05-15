|
ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Лукашенко в президенты Беларуси
15.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
ЦИК Беларуси зарегистрировал инициативную группу по выдвижению действующего президента Александра Лукашенко на пост главы государства, сообщается на сайте Центральной комиссии республики по выборам и проведению республиканских референдумов.
Также зарегистрированы инициативные группы Олега Гайдукевича, Юрия Ганцевича и Владимира Непомнящих. 10 группам отказано в регистрации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также зарегистрированы инициативные группы Олега Гайдукевича, Юрия Ганцевича и Владимира Непомнящих.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)