ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Лукашенко в президенты Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

ЦИК Беларуси зарегистрировал инициативную группу по выдвижению действующего президента Александра Лукашенко на пост главы государства, сообщается на сайте Центральной комиссии республики по выборам и проведению республиканских референдумов.

Также зарегистрированы инициативные группы Олега Гайдукевича, Юрия Ганцевича и Владимира Непомнящих. 10 группам отказано в регистрации.