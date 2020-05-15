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ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Лукашенко в президенты Беларуси

15.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

ЦИК Беларуси зарегистрировал инициативную группу по выдвижению действующего президента Александра Лукашенко на пост главы государства, сообщается на сайте Центральной комиссии республики по выборам и проведению республиканских референдумов.

Также зарегистрированы инициативные группы Олега Гайдукевича, Юрия Ганцевича и Владимира Непомнящих. 10 группам отказано в регистрации.



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Также зарегистрированы инициативные группы Олега Гайдукевича, Юрия Ганцевича и Владимира Непомнящих.
 
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