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Уважаемые жители района! Искренне и сердечно поздравляем вас с Днем семьи!

15.05.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Семья, построенная на взаимной любви, ответственности и преданности друг другу, всегда была и остается основой общества, хранительницей духовно-нравственных устоев и ценностей, культурных и национальных традиций. В ней формируются внутренний мир, характер, интересы личности, воспитывается любовь к Родине, трудолюбие, уважение к старшим.
Крепкая, здоровая семья - это основа сильной страны.
Сегодня и всегда мы выражаем особую благодарность всем семьям, воспитывающим детей, многодетным семьям и особенно семьям, которые растят приемных детей.
От всей души поздравляем вас с этим замечательным праздником! Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание, не покидает уверенность в завтрашнем дне, успешно претворяются в жизнь намеченные планы. Крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех делах и большого семейного счастья!

Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.

 
 
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Семья, построенная на взаимной любви, ответственности и преданности друг другу, всегда была и остается основой общества, хранительницей...
 
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