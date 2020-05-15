Уважаемые жители района! Искренне и сердечно поздравляем вас с Днем семьи!

Источник материала: Ивьевский край

Семья, построенная на взаимной любви, ответственности и преданности друг другу, всегда была и остается основой общества, хранительницей духовно-нравственных устоев и ценностей, культурных и национальных традиций. В ней формируются внутренний мир, характер, интересы личности, воспитывается любовь к Родине, трудолюбие, уважение к старшим.

Крепкая, здоровая семья - это основа сильной страны.

Сегодня и всегда мы выражаем особую благодарность всем семьям, воспитывающим детей, многодетным семьям и особенно семьям, которые растят приемных детей.

От всей души поздравляем вас с этим замечательным праздником! Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание, не покидает уверенность в завтрашнем дне, успешно претворяются в жизнь намеченные планы. Крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех делах и большого семейного счастья!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.