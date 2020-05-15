15 мая - День семьи

Источник материала: Пинский Вестник

В нашем

городе

очень много

красивых,

успешных

многодетных

семей,

где дети

рождены во

имя любви и

заботы.



Быть папой и мамой для Владимира

и Татьяны ЩЕРБУК – это большое

счастье, наполненное повседневно

стью и радостью, взаимопониманием

и отдачей. Семья для них – это ма

ленькая ячейка общества, место, где

безгранично любят, правильно пони

мают, всегда ждут. Семейная жизнь –

огромный труд, постоянные вложе

ния, работа без выходных, это дисци

плина и ответственность.



Мечта у супругов о большой семье,

конечно, была. При встрече с друж

ными многочисленными семейства

ми у них возникали искренние чув

ства умиления. У Владимира и Та

тьяны 23 февраля 2011 года на свет

появилась Алинка, в 2012-м – Нико

лай, к компании маленьких сестрич

ки и братика в 2014 году присоеди

нился Владик, еще через год семью

пополнила Каринка, и в 2017-м роди

лась младшенькая Алиска. С тех пор

они живут в составе «Семь Я», где все

разные и по характеру, и по темпера

менту, но объединяет их одно – свет

лое чувство искренней любви друг к

другу.



– Мы уделяем очень большое вни

мание воспитанию и развитию своих

детей. Мудро и терпеливо расставля

ем приоритеты. Показывая им свою

любовь, демонстрируя взаимопони

мание и помощь, стараемся вклады

вать в них только самое доброе, что

есть в нас, – рассказывает Татьяна. –

Ведь дети – это зачастую отражение

своих родителей. И нам очень хочет

ся, чтобы они в будущем стали лучше

нас. Каждый день мы учимся и учим

– просить и уступать, быть честными

и открытыми.



– Видеть, как дети любят друг

дружку, как играют, как скучают по

папе и бегут ему навстречу, когда он

возвращается с работы – все это не

вероятные, ни с чем не сравнимые

эмоции. И то, что нам дано пережи

вать их столько раз, – счастье, за ко

торое мы бесконечно благодарны.



Глава семьи Владимир – креп

кая опора и добытчик, обеспечива

ет материальное благополучие се

мьи. Он работает диспетчером на

РУЭСП «Днепробугводпуть». Это

каждодневный труд – нелегкий, от

ветственный, посменный. Несмо

тря на усталость, папа всегда нахо

дит время детям. Они вместе гуляют,

он помогает делать уроки, особенно

старшей дочке Алине, которая гото

вится к участию в олимпиаде по ма

тематике. Татьяна – надежный тыл.

Как жена и мама, она закрывает все

вопросы, связанные с детьми, домом,

бытом. А дочки и сыновья в меру сво

их сил с удовольствием помогают по

хозяйству, в приготовлении еды или

уборке.



Традиционно каждый вечер пе

ред сном родители и дети бе

седуют, читают поучительные

рассказы. Ведь нет ничего ценнее,

чем внимание и полнота отношений.



Несмотря на насыщенную семей

ную жизнь, Владимир и Татьяна –

активные участники благотвори

тельного волонтерского движения

«Спеши любить», где помогают дет

кам с особенностями развития и их

родителям. Организовывая празд

ники и другие социально направ

ленные мероприятия, взрослые по

казывают пример своим детям, что

надо замечать, как помогать другим,

не искать корыстной дружбы – нуж

но уметь сострадать, быть добрыми,

милосердными, отзывчивыми.



Летом родители с детьми весело

и дружно отдыхают на базе отдыха.

Время, проведенное там, оставляет

в памяти много незабываемых, яр

ких моментов.



Семья – это школа длиною в

жизнь, где много любви, где хорошо,

когда все дома. Все рядом. Всегда.



Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ