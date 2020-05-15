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15 мая - День семьи
18.05.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> В нашем городе очень много красивых, успешных многодетных семей, где дети рождены во имя любви и заботы.
Быть папой и мамой для Владимира и Татьяны ЩЕРБУК – это большое счастье, наполненное повседневностью и радостью, взаимопониманием и отдачей. Семья для них – это маленькая ячейка общества, место, где безгранично любят, правильно понимают, всегда ждут. Семейная жизнь – огромный труд, постоянные вложения, работа без выходных, это дисциплина и ответственность.
Мечта у супругов о большой семье, конечно, была. При встрече с дружными многочисленными семействами у них возникали искренние чувства умиления. У Владимира и Татьяны 23 февраля 2011 года на свет появилась Алинка, в 2012-м – Николай, к компании маленьких сестрички и братика в 2014 году присоединился Владик, еще через год семью пополнила Каринка, и в 2017-м родилась младшенькая Алиска. С тех пор они живут в составе «Семь Я», где все разные и по характеру, и по темпераменту, но объединяет их одно – светлое чувство искренней любви друг к другу.
– Мы уделяем очень большое внимание воспитанию и развитию своих детей. Мудро и терпеливо расставляем приоритеты. Показывая им свою любовь, демонстрируя взаимопонимание и помощь, стараемся вкладывать в них только самое доброе, что есть в нас, – рассказывает Татьяна. – Ведь дети – это зачастую отражение своих родителей. И нам очень хочется, чтобы они в будущем стали лучше нас. Каждый день мы учимся и учим – просить и уступать, быть честными и открытыми.
– Видеть, как дети любят друг дружку, как играют, как скучают по папе и бегут ему навстречу, когда он возвращается с работы – все это невероятные, ни с чем не сравнимые эмоции. И то, что нам дано переживать их столько раз, – счастье, за которое мы бесконечно благодарны.
Глава семьи Владимир – крепкая опора и добытчик, обеспечивает материальное благополучие семьи. Он работает диспетчером на РУЭСП «Днепробугводпуть». Это каждодневный труд – нелегкий, ответственный, посменный. Несмотря на усталость, папа всегда находит время детям. Они вместе гуляют, он помогает делать уроки, особенно старшей дочке Алине, которая готовится к участию в олимпиаде по математике. Татьяна – надежный тыл. Как жена и мама, она закрывает все вопросы, связанные с детьми, домом, бытом. А дочки и сыновья в меру своих сил с удовольствием помогают по хозяйству, в приготовлении еды или уборке.
Традиционно каждый вечер перед сном родители и дети беседуют, читают поучительные рассказы. Ведь нет ничего ценнее, чем внимание и полнота отношений.
Несмотря на насыщенную семейную жизнь, Владимир и Татьяна – активные участники благотворительного волонтерского движения «Спеши любить», где помогают деткам с особенностями развития и их родителям. Организовывая праздники и другие социально направленные мероприятия, взрослые показывают пример своим детям, что надо замечать, как помогать другим, не искать корыстной дружбы – нужно уметь сострадать, быть добрыми, милосердными, отзывчивыми.
Летом родители с детьми весело и дружно отдыхают на базе отдыха. Время, проведенное там, оставляет в памяти много незабываемых, ярких моментов.
Семья – это школа длиною в жизнь, где много любви, где хорошо, когда все дома. Все рядом. Всегда.
Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ
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В нашем городе очень много красивых, успешных многодетных семей, где дети рождены во имя любви и заботы. Быть папой и мамой для Владимира и Татьяны ЩЕРБУК...
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