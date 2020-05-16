«Евровидение-2020»: участники выступят в песенном шоу онлайн

Источник материала: ОНТ

«Евровидение» официально отменено – впервые за историю конкурса. Фанатов, правда, решили всё же не оставлять без шоу. Два полуфинала «на удалёнке» прошли, хоть и без голосования.

Если «Евровидение» не едет в страну победителя прошлого года, оно идёт по домам. Так решили организаторы и стали проводить домашние концерты. За месяц до финала в интернете. И каждый участник нынешнего конкурса, и артисты с разным евровизионным стажем впервые могли поучаствовать в проекте «Евровидения» практически в тапочках.

Белорусские участники «Евровидения-2020» – группа VAL – на это время практически изолировались в студии. Спели свою же песню в американском стиле блюграсс, немного погрустили о несостоявшейся поездке и продолжили заниматься любимым делом.

Группа VAL, победители национального отбора на «Евровидение-2020»: «Печально, что приходится выбирать печенье к чаю и смотреть это дома. Мы пока идем дальше, работаем над новым материалом, создаем также новые песни, новый альбом готовим. Есть осадочек, что все-таки это не воплотилось. Очень будем надеется, что в следующем году нам позволят представить нашу страну».

Но рассказывают, что даже не выступив на «Евровидении», почувствовали на себе всю любовь фанатов шоу. Из разных уголков планеты им присылали танцы и каверы на, между прочим, белорусскоязычную песню «Да відна», которая должна была звучать в Роттердаме. Вдохновившись поддержкой, они направили всю энергию на новые песни, презентацию одной из них, которая символично называется «Частица счастья», обещали уже через неделю. Но сегодня всё внимание на финал! На этой неделе на канале «Евровидения» устроили своеобразную репетицию полуфиналов, назвали праздником песни и показали номера всех участников. Сегодня в двухчасовом шоу снова выступят все. Чтобы успели в положенные два часа – выберут самые яркие 30 секунд каждой песни. К телемосту присоединятся и звёзды прошлых лет. Обещают много сюрпризов – это шоу знает в них толк. Победителя выбирать не будут. Конкурс, скорее, символичный, ведь музыка всегда объединяла людей. Сейчас это особенно важно.

Европа засияет светом сегодня ровно в 22:00, трансляция музыкального шоу будет идти более чем в сорока странах и в интернете. Да, такого «Евровидения» за все 65 лет ещё никто не видел. Чем не повод своими глазами прямо из дома присоединиться к уникальному шоу?

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