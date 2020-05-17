«В чем сила, брат?»: культовому фильму Балабанова исполнилось 20 лет. Чем «Брат-2» покорил зрителей?

Источник материала: ОНТ

Сила в знаниях или всё-таки в чём-то другом? Ответ на этот вопрос мы знаем из кино. Культовому фильму на неделе исполнилось ни много ни мало 20 лет. «Брат-2» – это ещё не столько про кассовые сборы, сколько про затёртые до дыр видеокассеты. В начале 2000-х популярность у фильма была именно такой. И хоть полковнику давно уже никто не пишет, фильм есть за что ценить и 20 лет спустя.

Чтобы услышать это «брат» снова, 11 мая 2000-го очередь у московского кинотеатра «Пушкинский» (сейчас это концертный зал) выстроилась от самого метро. «Лишний билетик», говорят, не спрашивали тогда ни на «Терминаторе», ни на «Звёздных войнах». Второй фильм о братьях Багровых зритель ждал три года. За монтажными вариантами гонялись все видеопираты бывшего Союза. И путь «Брата-2» на экран стал настоящей спецоперацией.

Бюджет первого «Брата», который вышел в 1997-м, был более чем скромным – 99 тысяч долларов. Прокат принес и того меньше половины. Другое дело – видеокассеты. Тысячи пиратских копий мгновенно разошлись по квартирам и видеосалонам. «Брат-2» имел бюджет куда серьёзнее – миллион триста тысяч, сумасшедшая по тем временам сумма. О том, где взяли деньги, продюсер скромно умалчивает. Говорит, люди помогли. Успех первой части и любовь к Даниле Багрову, сразу ставшему народным героем, не оставляли сомнений: продолжение не уступит в популярности приквелу. Так, собственно, и произошло. Оба «Брата» до сих пор в лидерах просмотров.

Режиссер Алексей Балабанов говорил, что там всё просто: Данила Багров приехал и нашел брата, а брат – бандит. Вот вокруг этого и организовалась жизнь. В первом фильме – незамысловато: такой киноучебник по криминальным 90-м, во втором – уже шире: с московским гламуром, Америкой и неожиданными поворотами сюжета. Балабанов одним из первых режиссёров вывез целую съемочную группу в США. На что только не приходилось идти ради кадра, где всё должно было быть, как в жизни: и самопалы, и драки (в одной из которых Бодрову, кстати, сломали два ребра), и полицейские, и гангстеры из черных кварталов – всё это не актеры, а реальные люди.

Каждая песня фильма – до сих пор хит. Главная тема «Брата-2» с нашим, белорусским акцентом. Минчане, когда-то репетировавшие в Бобруйске, группа «Би-2». Их CD вместе ещё с сотней других к Балабанову попал в чемодане. «Полковник» режиссёра зацепил.

Недавно «Брат-2», снятый на пленку, перевели в «цифру», дав ему новую жизнь. Тревожность, говорят социологи, у россиян сейчас такая же, как была в 98-м. Как раз во времена «Братьев». И людям, быть может, снова нужен обаятельный и бескомпромиссный герой? Если бы не режим самоизоляции, то юбилей фильма отмечали бы большим концертом. Так делали каждые пять лет. Сегодня те, кто вырос не из гоголевской шинели, но из вязаного свитера Данилы Багрова, могут только посмотреть кино. И снова попытаться ответить на вопрос: в чем же сила, брат?

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