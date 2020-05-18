ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Марки с ЛСД выявили таможенники в почтовом отправлении из Евросоюза

18.05.2020 10:30 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Марки с ЛСД выявили минские таможенники в одном почтовом отправлении, прибывшем в Беларусь из Евросоюза. Обнаружили наркотик благодаря кинологической службе. Во время досмотра одного из международных почтовых отправлений в пункте "Аэропорт Минск-2" обнаружили опасное психотропное вещество. В посылке находились марки из цветной перфорированной бумаги, пропитанные лизергидом. Они были отправлены на адрес жителя Минска. То, что посылка действительно с наркотиком, подтвердили и эксперты. По данному факту возбуждено уголовное дело. 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Марки с ЛСД выявили минские таможенники в одном почтовом отправлении, прибывшем в Беларусь из Евросоюза. Обнаружили наркотик благодаря кинологической службе. Во...
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержан мужчина, который похитил более 500 рублей с чужого счета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.05.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика