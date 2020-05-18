ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Серьезная авария в Могилеве: легковушка протаранила фонарный столб

18.05.2020 10:30 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Серьезная авария в Могилеве: легковушка протаранила фонарный столб, водителя спасали бойцы МЧС. Инцидент произошел вчера ночью. Спасателям поступило сообщение о ДТП с пострадавшими на Славгородском шоссе. Когда к месту прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что автомобиль «Ниссан-Мурано» столкнулся с мачтой освещения. Удар был такой силы, что спасателям пришлось использовать специнструмент, чтобы деблокировать шофера. Его с различными травмами госпитализировали. В салоне также находились двое пассажиров, они смогли выбраться сами, однако и их передали медикам. В обстоятельствах ДТП разбирается ГАИ. 
 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серьезная авария в Могилеве: легковушка протаранила фонарный столб, водителя спасали бойцы МЧС. Инцидент произошел вчера ночью. Спасателям поступило сообщение о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Марки с ЛСД выявили таможенники в почтовом отправлении из Евросоюза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.05.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика