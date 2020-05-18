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Расследование убийства в Борисове

18.05.2020 10:30 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Несколько дней думал, как избавиться от тела. Следователи устанавливают обстоятельства убийства в Борисове. По информации СК, инцидент произошел 11 мая, когда двое мужчин выпивали в гараже. В какой-то момент между ними завязалась ссора, и хозяин гаража решил спор с помощью ножа. Через двое суток он вывез тело в другой конец улицы. Труп 45-летнего мужчины найдут 14 мая. Вскоре после осмотра места оперативники вышли на подозреваемого - 54-летнего местного жителя. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Окончательная правовая оценка буден дана по результатам расследования.
 
 
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Несколько дней думал, как избавиться от тела. Следователи устанавливают обстоятельства убийства в Борисове. По информации СК, инцидент произошел 11 мая, когда двое...
 
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