Новая агроклиматическая зона: в Беларуси выращивают теплолюбивые культуры

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фермеры Беларуси в этом году надеются собрать большой урожай. В стране завершилась посевная кампания. Началась она из-за теплой зимы раньше обычного. А еще в этом году увеличили площади под южные культуры, например, кукурузу. Даже арбузы теперь намерены выращивать в промышленных масштабах – климат позволяет, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Маленькие ростки в кассетах – будущие арбузы. Через месяц они отправятся в открытый грунт. Фермер Владимир Крапивка выращивает полосатую ягоду в больших объемах. А ведь совсем недавно это делали разве только дачники ради эксперимента. Теперь климат позволяет. А защитить южную культуру от внезапных капризов природы, поможет дикая тыква. К ее корневищу подсаживают ростки арбуза. «Отрезаем тыкву. Делаем расщелину, вставляем арбуз. И какой-нибудь пленочкой затягиваем. И будет надежный урожай при любом соотношении температур», – пояснил фермер.

Перцы, баклажаны тоже больше не экзотика. Правда сроки посадки этих растений похожи на лотерею. В этом хозяйстве «выиграли». Предвидели весенние заморозки. И не спешили отправлять рассаду в почву. Угадали и с чесноком. Хотя его в промышленных масштабах в стране практически не выращивают. Растение не любит сильных морозов. «Сейчас условия для чеснока намного лучше, чем раньше. Когда зима была сильная, он иногда даже вымерзал. Но эта зима была очень теплая, и он развивался и рос. Вот посмотрите неплохое состояние», – поделился Крапивка.

Беларусь сейчас находится в новой агроклиматической зоне, в более теплой и засушливой. Отсюда и новшества на полях. Площади под кукурузу, например, в стране увеличили. В этом году посадили больше миллиона гектаров. Посевную аграрии начали на две недели раньше обычного срока. Температура почвы уже в начале весны была около четырех градусов. Но усложнило работу отсутствие осадков. Влаги в земле практически нет. Пришлось поменять технологию обработки полей. «Это определенная глубина культивации. Если работали с подпашными культурами, учитывали глубину вспашки. Чуть-чуть увеличили, конечно, сохраняя плодородный слой. Провели и выдержали момент согревания почвы», – рассказал директор сельскохозяйственного предприятия Станислав Соколовский.

Посевная кампания в стране практически завершилась. Но работа на полях продолжится. Нужно защищать всходы от вредителей, которых стало больше из-за потепления.