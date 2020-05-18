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Ставка рефинансирования снижается
18.05.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> С 20 мая с.г. ставка рефинансирования снижается с 8,75 до 8 процентов годовых, ставка по кредиту овернайт – с 9,75 до 9 процентов годовых, ставка по депозиту овернайт – с 7,75 до 7 процентов годовых.
Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 13 мая 2020 года.
По сообщению официального сайта Национального банка Республики Беларусь
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С 20 мая с.г. ставка рефинансирования снижается с 8,75 до 8 процентов годовых, ставка по кредиту овернайт – с 9,75 до 9 процентов годовых, ставка по депозиту овернайт –...
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