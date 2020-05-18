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В Канаде на шоу в поддержку медиков самолет упал на жилой дом
Источник материала: ОНТ
В Канаде шоу пилотов в поддержку медиков обернулось трагедией.
Сразу после взлета одномоторный самолет задымился в воздухе и упал на жилой дом. Один летчик успел катапультироваться – обошлось без серьезных травм. Пилот – капитан канадских ВВС – погибла. Пилотажная группа участвовала в туре «операция вдохновение», чтобы подбодрить и поблагодарить врачей с воздуха.
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В Канаде шоу пилотов в поддержку медиков обернулось трагедией. Сразу после взлета одномоторный самолет задымился в воздухе и упал на жилой дом. Один летчик успел...
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