В Канаде на шоу в поддержку медиков самолет упал на жилой дом

Источник материала: ОНТ

В Канаде шоу пилотов в поддержку медиков обернулось трагедией.

Сразу после взлета одномоторный самолет задымился в воздухе и упал на жилой дом. Один летчик успел катапультироваться – обошлось без серьезных травм. Пилот – капитан канадских ВВС – погибла. Пилотажная группа участвовала в туре «операция вдохновение», чтобы подбодрить и поблагодарить врачей с воздуха.

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