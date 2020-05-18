Районный конкурс под таким названием объявляет Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения совместно с редакцией газеты «Край смалявiцкi». Конкурс посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Дню семьи и Дню защиты детей.

К участию приглашаются многодетные семьи Смолевичского района. Творческое состязание направлено на популяризацию традиционных семейных ценностей, укрепление и развитие института семьи, повышение статуса отцовства и материнства в обществе, выявление социально успешных и активных семей. На конкурс принимаются фотографии и видеосюжеты, запечатлевшие счастливый брак, отцовство или материнство, случаи и события семейной жизни.

Конкурс фотографий проводится в следующих номинациях: «Счастливые моменты» (о самых счастливых, волнительных моментах жизни); «Семейный отдых» (о любимом совместном виде отдыха или традициях); «Гармония, забота и любовь» (о самых трогательных моментах проявления любви и заботы к людям старшего поколения); «Мы помним!» (фото посещения семьей исторических памятных мест, мемориальных комплексов); «Дом, наполненный теплом» (семьи в домашних интерьерах); «Моя семья – мое богатство» (фотографии больших семей, многодетных семей, нескольких поколений одной семьи вместе).

На конкурс также принимаются видеосюжеты, содержащие воспоминания дедушек и бабушек – участников или очевидцев Великой Отечественной войны. Это могут быть стихи, очерки, рассказы, запечатленные на камеру. Конкурс предполагает индивидуальное и коллективное участие членов семьи. Продолжительность ролика — не более 3 минут.

В рамках районного конкурса «Счастливы вместе!» объявляется также конкурс флешмобов. Его участники должны выстроить из людей символы, фигуры, слова, посвященные тематике конкурса, сфотографировать результат и отправить организаторам.

Конкурсные работы принимаются до 1 июня включительно по электронной почте: osair17@mail.ru. Все снимки должны иметь подписи с указанием героев фотографий и видеороликов, а также контактные данные автора. Количество экземпляров фотографий — не более трех от одного участника.

Итоги конкурса будут подведены путем онлайн-голосования в группах в социальных сетях районной газеты «Край смалявіцкі». Лучшие работы будут опубликованы на страницах районной газеты и объявлены в эфире районного радио.

Подготовила Виктория КИРБАЙ.