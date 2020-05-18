16 мая в 11.39 спасателям Смолевичского РОЧС поступило сообщение от отца

потерявшегося 10-летнего мальчика: он с родителями гулял по лесу и ушел в неизвестном направлении. Родители ребенка еще до звонка спасателям самостоятельно обследовали близлежащие территории, но, когда поиск не дал результатов, обратились за помощью.

На поиски в лесном массиве вблизи деревни Слобода Пекалинского сельсовета (именно

там и потерялся ребенок) выехали работники Смолевичского РОЧС и РОВД. Для поиска

использовалось специальное звуковое оборудование. В 12.10 мальчик был обнаружен и

передан родителям.

МЧС напоминает, если вы отправляетесь с детьми в лес, научите их:

— не отходить далеко от взрослых, быть всегда на виду;

— если же ребенок заблудился, он должен знать, что паниковать не стоит – убедите

его, что взрослые будут искать его до тех пор, пока не найдут. Очень важно, чтобы

заблудившийся ребенок был в этом уверен;

— научите его подавать сигналы бедствия. Например, пусть у него с собой будет

свисток;

— расскажите ребенку, как можно защититься в лесу от холода, дождя и ветра: найдите в

лесу пушистую елку, под ветками которой есть немного свободного места. Расскажите

детям, что ель может защитить от ветра или дождя, что здесь можно посидеть, однако

земля под елью должна быть сухая. Если рядом нет елок, покажите им, как они могут

построить укрытие, выбрав для этого подходящий куст или густое лиственное дерево.

Объясните, что если они будут сидеть прямо на голой земле, то могут замерзнуть.

Покажите, как можно наломать еловых веток и сделать из них подстилку, на которой

можно сидеть или даже лежать. Для подстилки можно набрать любой сухой материал,

например, сухие листья или сухую траву, подойдут даже сухие ветки с любого дерева.

Важно, чтобы слой сухих веток был не менее 15 см.

Родители, помните, что безопасное расстояние от вас до ребенка – это расстояние

вытянутой руки. Для прогулок в лесу одевайте ребенка в яркую одежду, тогда его будет

лучше видно. Пришейте светоотражатели на рукава одежды и на брюки – это увеличивает

шансы быть замеченным в темноте. Обнаружив заблудившегося ребенка, встречайте его с

радостью и больше никогда не теряйте из виду.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото Смолевичский РОЧС.