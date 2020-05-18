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Лукашенко подписал указ о бесплатном ЭКО для супружеских пар

18.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан», собщает пресс-служба белорусского лидера.

Указом предусмотрено с 1 января 2021 года женщинам, родившим четверых детей, засчитывать в трудовой стаж для назначения пенсии время нахождения в отпуске по уходу за ребенком продолжительностью до 12 лет в общей сложности.

Также инвалидам I и II группы, имеющим инвалидность более 10 лет, будут снижены требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту. Инвалидам с детства на 5 лет снизят требования к продолжительности трудового стажа для получения права на досрочную пенсию по возрасту.

Помимо этого, родителям детей-инвалидов с тяжелой степенью утраты здоровья, длительное время осуществлявшим уход за ними (не менее 20 лет), будет повышен размер социальной пенсии.

Для супружеских пар, в которых возраст женщины не превышает 40 лет, при наличии медицинских показаний будет бесплатно предоставляться одна попытка экстракорпорального оплодотворения.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал принятый парламентом закон «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». По данным Министерства внутренних дел, порядка 5,4 тысяч граждан Белоруси будут освобождены по новому закону.



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Уточняется, что возраст жены при этом не должен превышать 40 лет.
 
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