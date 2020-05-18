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В Беларуси соцработники получат надбавки за борьбу с COVID-19

18.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сотрудникам учреждений соцобслуживания будут доплачивать за работу в условиях пандемии. Указ об этом подписал президент страны Александр Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».

Предусмотрена надбавка специалистам, которые обслуживают заболевших людей, а также тех, кто c ними контактировал. Размер выплат будет зависеть от категории работников и степени их контакта с инфицированными.



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Размер выплат будет зависеть от категории работников и степени их контакта с инфицированными.
 
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