В Беларуси соцработники получат надбавки за борьбу с COVID-19

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сотрудникам учреждений соцобслуживания будут доплачивать за работу в условиях пандемии. Указ об этом подписал президент страны Александр Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».

Предусмотрена надбавка специалистам, которые обслуживают заболевших людей, а также тех, кто c ними контактировал. Размер выплат будет зависеть от категории работников и степени их контакта с инфицированными.