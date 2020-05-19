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Лучший виртуальный музей Беларуси - в Пинске

19.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Музей профессионально-технического колледжа машиностроения «Этнография и военная история родного края» в республиканском конкурсе виртуальных музеев «Великая Победа: 75 мирных лет!» был отмечен дипломом I степени Министерства образования Республики Беларусь в номинации «Виртуальный 3D музей».

Виртуальный путеводитель, включающий навигационные функции, визуальное оформление и технологическую составляющую, был создан творческой группой в составе руководителя музея В.М.Лемешевского, инженера-программиста Л.И.Изотовой, библиотекаря С.В.Калининой, методиста Ж.Н.Гринько и членов поисково-краеведческой группы учащихся «Поиск».

Создание электронных экспозиций музейного типа с помощью интерактивных компьютерных технологий способствует формированию гражданско-патриотических качеств обучающихся. Именно такое видение задачи позволило В.М.Лемешевскому взяться за столь интересное дело, проявляя огромную любовь к сохранению истории родного региона, прививая это чувство и своим воспитанникам.

Валентина ГОРЕГЛЯД,
заместитель директора по учебной работе УО «Пинский государственный профессионально-технический колледж машиностроения»
 
 
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Музей профессионально-технического колледжа машиностроения «Этнография и военная история родного края» в республиканском конкурсе виртуальных музеев...
 
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