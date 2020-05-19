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Bloomberg: в Китае новая вспышка коронавируса, 108 миллионов человек снова посадили на карантин

19.05.2020 10:54 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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COVID-19 опять в Китае, пишет Bloomberg. В провинциях Цзилинь и Ляонин на северо-востоке страны 108 миллионов человек снова возвращаются на карантин. В регионах приостановили поезда и автобусы, закрыли школы. Эти меры удивляют местных жителей, которые думали, что «наихудшая эпидемия» в стране закончилась.

Центром новой вспышки называют город Шулань (в Цзилине). Сейчас распространение инфекции идет не так быстро, как это было в Ухане, откуда началась глобальная пандемия в декабре 2019-го. Но такая решительная реакция властей Китая показывает страх перед второй волной. 

Правительство Шулана предупредило, что примет самые строгие меры по сдерживанию распространения COVID-19. Жилые комплексы с подтвержденными или подозреваемыми случаями закроют, и только одному человеку из каждой семьи разрешат выходить из дома, чтобы купить предметы первой необходимости в течение двух часов каждые два дня. «Большинство китайцев в настоящее время все еще подвержены инфекции из-за недостатка иммунитета», – сказал главный китайский эпидемиолог Чжун Наньшань.

Что стало причиной новой вспышки, никто не знает. Но есть версия, что вирус занесли люди, вернувшиеся из России. Провинция Цзилинь, где находится Шулань, граничит с Приморьем.

 
 
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COVID-19 опять в Китае, пишет Bloomberg. В провинциях Цзилинь и Ляонин на северо-востоке страны 108 миллионов человек снова возвращаются на карантин. В регионах...
 
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