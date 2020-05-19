|
Польша планирует открыть границы с 15 июня
19.05.2020 10:25 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Польша планирует открыть границы с середины июня. Об этом сообщила вице-премьер и министр развития страны Ядвига Эмилевич.
Она обратила внимание, что предварительные решения ряда европейских государств говорят об их намерении открыть границы с 15 июня. Этой даты планирует придерживаться и Польша, однако все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
«Мы также предполагаем, что если ситуация будет развиваться не такими быстрыми темпами, как сейчас, то после 15 июня можно будет открыть границы. Я говорю это с большой осторожностью», — отметила Эмилевич в эфире Polsatnews.
При этом, по словам вице-премьера, Польша может открыть границы не со всеми соседями «Если страны, граничащие с нами, имеют контролируемую эпидемическую ситуацию, имеют определенные стандарты безопасности и гигиены, аналогичные нашим, и готовы открыться в нашем направлении, то мы должны следовать принципам партнерства», — добавила она.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польша планирует открыть границы с середины июня. Об этом сообщила вице-премьер и министр развития страны Ядвига Эмилевич.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)