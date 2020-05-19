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Польша планирует открыть границы с 15 июня

19.05.2020 10:25 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Польша планирует открыть границы с середины июня. Об этом сообщила вице-премьер и министр развития страны Ядвига Эмилевич.

Она обратила внимание, что предварительные решения ряда европейских государств говорят об их намерении открыть границы с 15 июня. Этой даты планирует придерживаться и Польша, однако все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

«Мы также предполагаем, что если ситуация будет развиваться не такими быстрыми темпами, как сейчас, то после 15 июня можно будет открыть границы. Я говорю это с большой осторожностью», — отметила Эмилевич в эфире Polsatnews.

При этом, по словам вице-премьера, Польша может открыть границы не со всеми соседями «Если страны, граничащие с нами, имеют контролируемую эпидемическую ситуацию, имеют определенные стандарты безопасности и гигиены, аналогичные нашим, и готовы открыться в нашем направлении, то мы должны следовать принципам партнерства», — добавила она.

 
 
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Польша планирует открыть границы с середины июня. Об этом сообщила вице-премьер и министр развития страны Ядвига Эмилевич.
 
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