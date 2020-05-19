Сегодня компьютер стал другом каждого человека. Компьютерная техника незаменима для работы на производстве, в офисах, на транспорте, а так же в домашнем пространстве. Неоспорим и тот факт, что многие большую часть своего свободного времени проводят за экранами компьютеров и ноутбуков, планшетов и смартфонов. Но нельзя забывать, что общение с этим достаточно полезным изобретением порой оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье человека.

Но для того, чтобы работа за компьютером не наносила вреда здоровью, нужно выполнять простые правила.

К примеру, если вы близко сидите у компьютера, то идет сильная нагрузка на глаза от монитора и может ухудшиться зрение. А если вы долго сидите у компьютера, то возникает нагрузка на позвоночник. Повышенный уровень шума при работе компьютера и принтера создает нагрузку на мозг, а электромагнитное излучение от монитора может также привести к заболеваниям — все это повод ограничить время у компьютера.

Учитывая эти опасности, следует знать правила работы с компьютером. Правильно установите компьютер: задняя часть монитора не должна быть направлена на людей и место их отдыха. Диваны и кровати должны находиться на расстоянии не менее 2,5 — 3 метров от компьютера, а на экране должен быть защитный фильтр. Компьютер необходимо подключить через заземленную розетку. Кроме того, при работе за компьютером в помещении должен быть включен свет или гореть настольная лампа.

Важно помнить о правильной осанке, а расстояние от глаз монитора должно быть не менее полметра. Дети могут работать с компьютером не более 1 часа в день, делая перерывы каждые 10 минут. Усаживаться за просмотр телепередач после компьютерных занятий в течение 2- 3 часов не рекомендуется, лучше отправьтесь на прогулку.

Лучшими помощниками при работе с компьютером станут физические упражнения. Если есть такая возможность, то после работы с компьютером включите ионизатор воздуха.

Анжела ДОНЕНКО, заведующий отделения социальной адаптации и реабилитации ГУ «СТЦСОН».