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Избраны депутаты сельских Советов депутатов — Т.В.Шумовская и С.Н. Белазарович

19.05.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Ланском сельском Совете депутатов 17 мая состоялись выборы депутата (вместо выбывшего) по Космовичскому избирательному округу № 8. Избирательный участок разместился в административном здании Ланского сельского исполнительного комитета.

Выборы депутата Ланского сельскога Совета депутатов  Т.В. Шумовской прошли со следующими результатами. Общее количество избирателей по округу (д. Космовичи, Пукелевщина, Иваново) составило 97 человек. Количество избирателей, которые получили бюллетени и приняли участие в голосовании — 89 (91,7 процента местных жителей).

В результате выборов абсолютным большинством голосов Татьяна Викторовна Шумовская избрана депутатом Ланского сельскога Совета депутатов.

В этот же день, 17 мая, состоялись выборы депутата (вместо выбывшего) по Ольховковскому избирательному округу № 11 Несвижского сельского Совета депутатов. Работа избирательного участка была организована в Карцевичском сельском доме культуры.

Выборы депутата Несвижского сельского Совета депутатов С.Н. Белазаровича прошли со следующими результатами. Общее количество избирателей по округу (д. Ольховка, Альбянка, Сычево, Войниловичи) составило 196 человек. Количество избирателей, которые получили бюллетени и приняли участие в голосовании — 136 (69% местных жителей).

В результате голосования абсолютным большинством голосов Сергей Николаевич Белазарович избран депутатом Несвижского сельского Совета депутатов.

Поздравляем вновь избранных депутатов с новым статусом и желаем оправдать доверие избирателей!

«НН».

 


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В Ланском сельском Совете депутатов 17 мая состоялись выборы депутата (вместо выбывшего) по Космовичскому избирательному округу № 8. Избирательный участок
 
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