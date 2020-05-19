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Жительнице Витебска вернули долг фальшивыми деньгами

19.05.2020 09:48 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Вернула долг с "приколом". В Витебске в милицию обратилась 70-летняя местная жительница, которая рассказала, что ей вернули заем фальшивыми деньгами. Причем подделка даже не нуждалась в специальной экспертизе, так как прямо на банкнотах было написано, что они не являются платежным средством. Выяснилось, что за обманом пенсионерки стоит ранее неоднократно судимая 40-летняя витебчанка. Также выяснилось, что задержанная посещала и другие дома, а потому есть основания полагать, что жертв обмана может быть больше. Если вы также пострадали от действий подозреваемой, позвоните по телефонам 8 /0212/ 67 86 02 или 102.

 
Теги: Витебск
 
 
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Вернула долг с "приколом". В Витебске в милицию обратилась 70-летняя местная жительница, которая рассказала, что ей вернули заем фальшивыми деньгами. Причем подделка...
 
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