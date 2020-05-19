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Пенсии, помощь многодетным и бесплатное ЭКО принят указ о соцподдержке
Источник материала: Myfin
Пенсии многодетным матерям
Указом предусмотрено
с 1 января 2021 года женщинам, родившим
четверых детей, засчитывать в
Льготы людям с инвалидностью
С этой же даты инвалидам I и II группы, имеющим инвалидность более 10 лет, будут снижены требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту (пропорционально времени нахождения на инвалидности).
Инвалидам с детства на 5 лет снизят требования к продолжительности трудового стажа для получения права на досрочную пенсию по возрасту (для женщин – с 20 до 15 лет, для мужчин – с 25 до 20 лет).
Кроме того, родителям детей-инвалидов с тяжелой степенью утраты здоровья, длительное время осуществлявшим уход за ними (не менее 20 лет), будет повышен размер социальной пенсии до уровня, сопоставимого с минимальной пенсией по возрасту (до 243,39 рубля при нынешнем размере 123,39 рубля ).
При неполном страховом стаже
Предусмотрено также,
что работникам с неполным страховым
стажем (свыше
10 лет, но менее требуемого)
будут взамен социальной пенсии назначать
трудовую
Бесплатное ЭКО
Еще одно новшество, которое также начнет действовать с нового года, – супружеским парам, в которых возраст женщины не превышает 40 лет, при наличии медицинских показаний будет бесплатно предоставляться одна попытка экстракорпорального оплодотворения.
Госпомощь многодетным семьям
Кроме того, с 1 сентября 2020 года указом предусмотрено многодетным семьям увеличить период предоставления государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного социального пособия до 12 месяцев (сейчас – до 6 месяцев), а также критерий нуждаемости с 100% до 115% БПМ в среднем на душу населения для назначения такого пособия (до 283,80 рубля при нынешнем размере 246,78 рубля).
Источник: Myfin.by
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