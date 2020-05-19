Высокая скорость и два колеса – опасное сочетание

Источник материала: Кировец

В весенне-летний период на дорогах начинается активное движение мотоциклов, байков, скутеров и мопедов. Вместе с тем, усугубляется обстановка с дорожно-транспортным травматизмом владельцев «железных коней».

С каждым годом число водителей возрастает, однако не всегда они имеют разрешительные документы на право управления механическим двухколесным транспортным средством.

Госавтоинспекция разъясняет: получить право управления категории «АМ» и подкатегории «A1» можно по достижении 16-ти лет, категорий «A», «В», «С» – 18-ти лет.

Категория «А» – мотоциклы, подкатегория «АМ» – мопеды. К подкатегории «А1» относятся мотоциклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт, т.е. «легкие» мотоциклы.

Существует определенный порядок получения водительского удостоверения.

Без прохождения подготовки (переподготовки) в учебных организациях, к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами допускаются лица, которые: имеют водительское удостоверение высшей категории и желают получить право управления транспортными средствами низшей категории (за исключением категории «A»). В этих случаях сдается только практический экзамен; имеют водительское удостоверение (удостоверение тракториста-машиниста) на право управления троллейбусом, трамваем, колесным трактором и желающие получить водительское удостоверение подкатегории «A1» и (или) категории «B». В этих случаях сдаются теоретический и практический экзамены.

Также без прохождения подготовки в автошколе допускаются те, кто хочет получить водительское удостоверение на право управления мопедом, – в этом случае сдается теоретический экзамен, а также те, кто желает получить водительское удостоверение подкатегории «A1» (в этом случае сдаются теоретический и практический экзамены).

Если лицо прошло обучение в автошколе на категорию «А» и успешно сдало теоретический и практический экзамены, то вместе с категорией «А» данному лицу предоставляется право управления транспортными средствами подкатегории «A1» и «АМ».

Водителям в обязательном порядке необходимо провести государственную регистрацию транспорта в госавтоинспекции.

Государственная регистрация транспортных средств, в том числе мотоциклов и мопедов, осуществляется по месту регистрации физического лица. Основанием для этого является заявление установленного образца с предоставлением ряда документов: паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства; документа завода-изготовителя, подтверждающего производство транспортного средства, – для транспортных средств, не бывших в эксплуатации; свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт) с отметкой регистрирующего органа о снятии с учета – для транспортных средств, бывших в эксплуатации; документы, подтверждающие законность приобретения (получения) транспортного средства; документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства; регистрационные знаки транспортного средства – для транспортных средств, бывших в эксплуатации; документы, подтверждающие внесение оплаты.

Во избежание трагедий на дорогах, госавтоинспекция просит авто- и мотолюбителей: будьте внимательны и благоразумны за рулем, не стоит «лихачить» и «подрезать» других участников движения. Обязательно используйте при движении мотошлемы, соблюдайте законы дорог. Помните, что высокая скорость и два колеса – опасное сочетание. Именно своей внимательностью и ответственным поведением на дороге, вы можете уберечь себя и других участников дорожного движения от разного рода негативных последствий!

Денис МАКОРОНОК, старший инспектор по АП ОГАИ РОВД.