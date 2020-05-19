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ЦИК назвал имена беларусов, которым не стать президентом: кто эти люди
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 19 мая, ЦИК проводит очередное заседание, где решает, регистрировать ли инициативные группы беларусов в поддержку выдвижения кандидатов в президенты или нет. Стрим
Первым делом зарегистрировали группу Натальи Кисель. Правда, из нее исключили 13 человек, чьи данные не в полном объеме указали в документах. Остались 147 человек, чего тоже достаточно. В регистрации инициативной группы отказали Елене Ашихминой: ее уличили в нарушении норм при заполнении документов. Ашихмина заявила, что такое решение противоречит Конституции Беларуси.
Жанна Романовская также не смогла пройти регистрацию ИГ. С учетом ошибок в документах в ее группе остались чуть больше 80 человек при минимально необходимой сотне. Прося Романовскую покинуть помещение, глава ЦИК Лидия Ермошина несколько раз обратила внимание, что Жанна ей симпатична, но других вариантов для нее нет – не позволяет закон.
Из гонки выбыл Дмитрий Кудравец, так называемый «кандидат протеста» от политика Николая Статкевича. Как и в случае с
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Сегодня, 19 мая, ЦИК проводит очередное заседание, где решает, регистрировать ли инициативные группы беларусов в поддержку выдвижения кандидатов в президенты или...
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