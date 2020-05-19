Как обезопасить дачи и частные дома в период длительного отсутствия

Весна в самом разгаре, а значит горожане уже устремились к своим загородным владениям. Каково же их разочарование, когда открытие дачного сезона начинается с обнаружения следов пребывания непрошенных гостей, порчи или хищения имущества?
Дачные кражи чаще всего совершаются в осенне-зимний период, когда хозяева редко посещают свои жилища. Безусловно, наиболее эффективной защитой имущества является оборудование дач охранной сигнализацией с подключением на пульт централизованного наблюдения подразделений Департамента охраны.
В случае удаленного расположения объекта есть возможность оборудовать загородную недвижимость охранной сигнализацией без реагирования нарядов групп задержания, но даже в этом случае сигнал тревоги поступает в подразделение охраны и одновременно информируется заказчик. Служебный наряд отдела внутренних дел обязательно приедет к объекту.
Это не только упрощает поиск злоумышленника по горячим следам и установление свидетелей в случае проникновения непрошенных гостей, но и нередко спасает имущество хозяев.
Охранные извещатели чувствительны к повышению температуры, и в случае возгорания на объекте происходит сработка. Так случилось в одном из районов, когда на пульт централизованного наблюдения отделения Департамента охраны поступил сигнал тревоги из частного дома. Дежурный пульта управления незамедлительно сообщил об этом в дежурную часть территориального органа внутренних дел и связался с представителем заказчика, которая жила неподалеку. Соседка обнаружила сильное задымление, поэтому к месту происшествия кроме наряда РОВД был направлен расчет РОЧС. Спасатели ликвидировали очаг возгорания, который возник в одной из комнат дома.
Благодаря сработавшим вовремя охранным извещателям и оперативности всех служб время не было упущено, а имущество сохранено.
При этом нужно всегда помнить основные правила, соблюдение которых поможет обеспечить сохранность Вашего имущества.
- оборудуйте свою дачу либо гараж различными доступными техническими приспособлениями, например, установите крепкие двери, оснастите их сложными замками, на окна поставьте решетки;
- если выходите, закрывайте двери на все замки, все окна. Эти действия должны стать привычкой и для других членов Вашей семьи;
- в случае потери ключей срочно замените замки;
- чаще навещайте свое загородное жилище. По нерасчищенным от снега дорожкам злоумышленники поймут, что хозяева на даче бывают редко;
- попросите соседей, постоянно проживающих в деревне, присматривать за вашим домом и сразу же сообщать вам о происшествиях, произошедших с вашим имуществом;
- никогда не рассказывайте о своем благосостоянии в присутствии малознакомых либо посторонних людей;
- не пускайте в дачный дом и гараж малознакомых людей;
- учите своего ребенка относиться с осторожностью к чужим людям, не доверять им, предупреждайте их о возможности совершения ими преступления.
С такими мерами защиты Ваша дача либо гараж не будет интересен потенциальным преступникам.
Если в момент возвращения на дачу услышите, что в доме кто-то чужой, не пытайтесь его задержать! Необходимо привлечь внимание окружающих, вызвать милицию и запомнить приметы преступника.
Если застанете свое жилище взломанным, ничего не убирайте, не пытайтесь быстро установить, что пропало. Вы уничтожите следы и доказательства преступления. Спокойно дождитесь приезда милиции.
Начальник Ганцевичского ОДО МВД Республики Беларусь
майор милиции В.А. Курилик