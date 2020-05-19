Как обезопасить дачи и частные дома в период длительного отсутствия

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Весна в самом разгаре, а значит горожане уже устремились к своим загородным владениям. Каково же их разочарование, когда открытие дачного сезона начинается с обнаружения следов пребывания непрошенных гостей, порчи или хищения имущества?

Дачные кражи чаще всего совершаются в осенне-зимний период, когда хозяева редко посещают свои жилища. Безусловно, наиболее эффективной защитой имущества является оборудование дач охранной сигнализацией с подключением на пульт централизованного наблюдения подразделений Департамента охраны.

В случае удаленного расположения объекта есть возможность оборудовать загородную недвижимость охранной сигнализацией без реагирования нарядов групп задержания, но даже в этом случае сигнал тревоги поступает в подразделение охраны и одновременно информируется заказчик. Служебный наряд отдела внутренних дел обязательно приедет к объекту.

Это не только упрощает поиск злоумышленника по горячим следам и установление свидетелей в случае проникновения непрошенных гостей, но и нередко спасает имущество хозяев.

Охранные извещатели чувствительны к повышению температуры, и в случае возгорания на объекте происходит сработка. Так случилось в одном из районов, когда на пульт централизованного наблюдения отделения Департамента охраны поступил сигнал тревоги из частного дома. Дежурный пульта управления незамедлительно сообщил об этом в дежурную часть территориального органа внутренних дел и связался с представителем заказчика, которая жила неподалеку. Соседка обнаружила сильное задымление, поэтому к месту происшествия кроме наряда РОВД был направлен расчет РОЧС. Спасатели ликвидировали очаг возгорания, который возник в одной из комнат дома.

Благодаря сработавшим вовремя охранным извещателям и оперативности всех служб время не было упущено, а имущество сохранено.

При этом нужно всегда помнить основные правила, соблюдение которых поможет обеспечить сохранность Вашего имущества.

оборудуйте свою дачу либо гараж различными доступными техническими приспособлениями, например, установите крепкие двери, оснастите их сложными замками, на окна поставьте решетки;

если выходите, закрывайте двери на все замки, все окна. Эти действия должны стать привычкой и для других членов Вашей семьи;

в случае потери ключей срочно замените замки;

чаще навещайте свое загородное жилище. По нерасчищенным от снега дорожкам злоумышленники поймут, что хозяева на даче бывают редко;

попросите соседей, постоянно проживающих в деревне, присматривать за вашим домом и сразу же сообщать вам о происшествиях, произошедших с вашим имуществом;

никогда не рассказывайте о своем благосостоянии в присутствии малознакомых либо посторонних людей;

не пускайте в дачный дом и гараж малознакомых людей;

учите своего ребенка относиться с осторожностью к чужим людям, не доверять им, предупреждайте их о возможности совершения ими преступления.

С такими мерами защиты Ваша дача либо гараж не будет интересен потенциальным преступникам.

Если в момент возвращения на дачу услышите, что в доме кто-то чужой, не пытайтесь его задержать! Необходимо привлечь внимание окружающих, вызвать милицию и запомнить приметы преступника.

Если застанете свое жилище взломанным, ничего не убирайте, не пытайтесь быстро установить, что пропало. Вы уничтожите следы и доказательства преступления. Спокойно дождитесь приезда милиции.

Начальник Ганцевичского ОДО МВД Республики Беларусь

майор милиции В.А. Курилик

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