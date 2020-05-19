Мусоровоз потерял управление и чуть не снес встречное авто: видео с регистратора

Источник материала: Tut.by

В российском Дальнегорске произошло опасное ДТП с участием мусоровоза: его водитель, двигаясь с высокой скоростью, потерял управление, из-за чего грузовик начало мотать по дороге. В итоге он перевернулся, едва не задев встречное авто. В последнем был установлен видеорегистратор, который снял момент аварии.