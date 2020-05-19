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Мусоровоз потерял управление и чуть не снес встречное авто: видео с регистратора
Источник материала: Tut.by
В российском Дальнегорске произошло опасное ДТП с участием мусоровоза: его водитель, двигаясь с высокой скоростью, потерял управление, из-за чего грузовик начало мотать по дороге. В итоге он перевернулся, едва не задев встречное авто. В последнем был установлен видеорегистратор, который снял момент аварии.
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Грузовик начало мотать по дороге.
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