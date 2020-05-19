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В Беларуси можно с 5 июня снимать наличные с карточек через кассы магазинов

19.05.2020 12:40 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Выдавать белорусам наличные деньги с карточек через кассовое оборудование, подключенное к системе контроля, разрешили юрлицам, индивидуальным предпринимателям, реализующим товары, выполняющим работы, оказывающим услуги:

  • на территории сельской местности, малых городских поселений, территории вне населенных пунктов – с 5 июня 2020 года;
  • на иной территории Республики Беларусь – с 1 января 2022 года.

Сумма наличных в рамках одной операции может составлять не более 5 базовых величин включительно (на данный момент это 135 рублей, 1 базовая – 27 рублей).

В документе уточняется, что сельской местностью считается территория, за исключением поселков городского типа и городов, среднегодовая численность населения на которой превышает 2 тыс. человек, территорией малых городских поселений – территория поселков городского типа и городов, среднегодовая численность населения на которой составляет более 2 тыс. человек, но не превышает 10 тыс. человек.

Источник: Myfin.by
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В Беларуси можно будет снять наличные деньги с банковских платежных карточек через кассы магазинов. Это предусмотрено постановлением правительства и...
 
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