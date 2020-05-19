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Как защититься от кражи на пляжах

19.05.2020 14:22 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Кражи на пляжах – явление распространенное. Отличить вора от обычного отдыхающего довольно сложно. Будущую жертву мошенники выбирают заранее, как правило, по «засвеченному богатству» – это могут быть деньги, мобильный телефон, фотоаппарат, которые отдыхающие берут с собой на пляж и там оставляют без присмотра.

Чтобы не стать жертвой воров, не стоит брать с собой на пляж:

  • все деньги – небольшой суммы вам вполне хватит, чтобы купить освежительные напитки или мороженое;
  • драгоценности – о кольцах, цепочках, браслетах и часах на пляже вообще лучше забыть;
  • мобильные телефоны, компьютерную и другую технику – вы вполне сможете остаться на несколько часов без связи;
  • цифровые фотоаппараты – находясь на отдыхе, хочется запечатлеть каждую минуту, но если идете на пляж одни, то придется либо обойтись без фотоаппарата, либо отказаться от купания.

Если вы принесли на пляж ценности:

– никогда не кладите их у себя за спиной, всегда держите на виду;

– не спите на пляже – часто жертвами воров становятся женщины, которые, накрыв лицо полотенцем, мирно спят под жаркими лучами солнца;

– не злоупотребляйте алкогольными напитками;

– лучше всего, если вы будете отдыхать компанией – так и за вещами больше людей будет следить, и купаться можно ходить по очереди.

Если вы все-таки стали жертвой пляжных воров, обратитесь в отдел внутренних дел, напишите заявление. Безнаказанность только стимулирует нечистых на руку к новым действиям, пострадать от которых могут и другие отдыхающие.

Начальник отдела внутренних дел Ганцевичского райисполкома,

подполковник милиции Виталий Кулешов.

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Кражи на пляжах – явление распространенное. Отличить вора от обычного отдыхающего довольно сложно. Будущую жертву мошенники выбирают заранее, как правило,
 
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