Погода в СНГ: бакинцы готовятся к пляжному сезону, а в Минске можно будет полюбоваться сиренью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в Москве не радует. За последние сутки сильный ветер повалил больше 30 деревьев , пострадали припаркованные автомобили и несколько рекламных щитов. Сегодня в столице России ожидаются дожди, температура воздуха снизится до плюс 11 градусов. Какие сюрпризы приготовил май для жителей СНГ, рассказали корреспонденты «МИР 24».

В Алматы сегодня дождь, гроза и порывистый ветер, +15. По прогнозам синоптиков, осадки продлятся весь день. Тем временем в пострадавшем от прорыва дамбы на юге Казахстана Мактааральском районе в ближайшие дни ожидается потепление до +35. Спасатели продолжают заниматься ликвидацией последствий ЧС.

В соседнем городе Ленгер, который ушел под воду после проливного дождя и выхода местной реки из берегов, власти приступили к строительству домов для пострадавших жителей. Работы завершатся к первому июля.

«За очень короткий период полтора месяца строительную готовность посмотрели, без внимания никто не оставит жителей вашей области, поэтому все вместе, дружно все поправим», – пообещал заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр.

Сегодня в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдут дожди, прогремят грозы. Синоптики прогнозируют сильный ветер до 14 м/с. Ночью заморозки до минус двух. Температурный максимум днем 17 градусов тепла. Тем временем в Минском ботаническом саду стартовала Неделя сирени. Здесь ее более 200 сортов. Полюбоваться ароматными гроздьями можно будет до 24 мая.

24 градуса и яркое солнце. Такая погода в Армении продержится до выходных. А с 23 мая во всех регионах синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Сегодня жарче всего будет в самой южной Сюникской области. Там воздух прогреется до 30 градусов. Режим ЧП в Армении продолжается, но прогулки в парках разрешены. И люди в эти дни наслаждаются приятным свежим воздухом и ароматами цветов.

В Баку сегодня солнечно, столбик термометра поднимется до 25 градусов. Менее двух недель остается до наступления лета, а значит, и пляжного сезона .

Смогут ли бакинцы искупаться в Каспийском море, рассказали сегодня представители оперативного штаба. Все отдыхающие, прежде всего, должны будут соблюдать социальную дистанцию. Следить за этим будет специальная охрана. Для того чтобы не допустить массового скопления людей, власти создадут электронную систему бронирования мест у моря.

«Может быть, что на некоторых пляжах будет много народу, поэтому предлагается создать электронную систему, то есть гражданин, прежде чем выйти из дома, сможет заказать место на пляже. Предложения сделаны, идет подготовка. После того как правила будут приняты, общественность будет проинформирована», – сообщил глава исполнительной власти Баку Эльдар Азизов.