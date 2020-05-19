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В Мядельском районе затонула лодка: два человека погибли

19.05.2020 19:20 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Уже возбуждено уголовное дело. ОБ это сообщает телеграм-канал Следственного комитета. Ранее о трагедии рассказали в ОСВОД. По их данным,  на озере Нарочь в 3 км от берега опрокинулся катер с людьми. Водолазы достали из воды тела двух погибших, одного мужчину спасли.  И официально. По данным следствия, днем 18 мая 61-летний местный житель с двумя минчанами - 23 и 50 лет - на моторной лодке вышли в акваторию Нарочи. Находясь на расстоянии более двух километров от береговой линии, судно начало тонуть, трое мужчин оказались в воде. На момент приезда спасателей за затопленную лодку держался 50-летний, сейчас он госпитализирован. Следователи осмотрели место происшествия. Первоначально можно сказать, что лодка не прошла технический осмотр. Также у плавательного средства отсутствовал кормовой поплавок, что не позволяло в случае попадания воды внутрь оставаться на плаву. 

 
 
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Уже возбуждено уголовное дело. ОБ это сообщает телеграм-канал Следственного комитета. Ранее о трагедии рассказали в ОСВОД. По их данным,  на озере Нарочь в 3 км от...
 
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