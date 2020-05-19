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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Брасловском районе госинспекторы задержали нелегального рыбака Когда жажда наживы сильнее страха. Несмотря на то что сезон нереста в разгаре, браконьеры все еще не могут усмирить свой пыл. В Брасловском районе госинспекторы...

Когда жажда наживы сильнее страха. Несмотря на то что сезон нереста в разгаре, браконьеры все еще не могут усмирить свой пыл. В Брасловском районе госинспекторы задержали нелегального рыбака. На местном озере мужчина установил мережу. В ловушку попали 18 особей рыбы. Когда нелегал пришел за уловом, то сам попал в сети защитников флоры и фауны.А в Пружанском районе задержали добытчика, который подстрелил беременную косулю. Примечателен тот факт, что он имеет удостоверение легального охотника. Однако для своих незаконных вылазок приобрел серое ружье. Какое наказание ожидает браконьеров, на какую сумму потянула добыча, расскажетИ большую, и маленькую рыбку планировал поймать житель Браславского района. И все бы ничего, будь промысел легальным. Однако мужчина выбрал иной путь - браконьерский. На местном озере он установил запрещенное орудие лова - мережу.Спустя несколько дней нарушитель вернулся посмотреть, кто же угодил в ловушку. Он достал из зарослей рюкзак с рыбацким костюмом и отправился к истоптанной тропе. Добычей стали 18 особей рыбы, в их числе два угря. С уловом и с поличным браконьера задержали госинспекторы. Ущерб природе составил свыше 7 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.Как рассказали в инспекции, серое оружие мужчина приобрел как раз для браконьерских вылазок. На незаконный промысел он пришел на военный полигон в выходной, видимо, рассчитывал, что в этих угодьях рейдовых групп нет. Ошибся. Кстати, его план убежать от инспекторов также провалился.Помимо того что за незаконную охоту мужчине придется возместить вред, причиненный природе (это почти 10 тысяч рублей), его привлекут к уголовной ответственности. Но и это еще не все. Вероятно, нарушитель попрощается и с любимым хобби - за браконьерство его лишат удостоверения легального охотника. Цель не оправдывает средства.