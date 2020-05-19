ФАО отмечает сжатие спроса на мировом продовольственном рынке

Источник материала: Ежедневник

На мировом продовольственном рынке не наблюдается дефицита продовольствия. Напротив, отмечается сжатие спроса в результате чего цены снижаются.

Как заявил заместитель генерального директора ФАО, региональный представитель ФАО по Европе и Центральной Азии Владимир Рахманин на рабочей встрече членов Совета по агропромышленной политике Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в отличие от глобального продовольственного кризиса 2007–2008 годов, сейчас на рынке не наблюдается дефицита продовольствия.

«Наоборот, наблюдается некоторое сжатие глобального спроса, что обусловливает определенное снижение продовольственных цен. С начала 2020 года под влиянием пандемии значение совокупного Индекса продовольственных цен ФАО продолжает снижаться» - пояснил Владимир Рахманин.

Вместе с тем, во многих странах региона наблюдается рост розничных цен на пищевые продукты, в том числе из-за повышения стоимости их доставки до рынков. ФАО полагает, что бесперебойное функционирование агропродовольственных сбытовых цепочек является важным условием поддержания стабильных цен на продовольствие на внутренних и внешних рынках.

Владимир Рахманин подчеркнул, что вызванный пандемией затяжной кризис усиливает нагрузку на продовольственные системы, перерабатывающие предприятия, доставку, розничную торговлю, осложняет доступ к средствам сельскохозяйственного производства. Запреты на передвижение объективно ограничивают фермерам, особенно мелким, доступ к рынкам вводимых ресурсов и продажи готовой продукции. В свою очередь, поставки скоропортящихся товаров страдают от наличия барьеров в логистике.

В свете вышеназванных вызовов и в целях укрепления продовольственной безопасности на территории стран ЕАЭС и расширении вклада Союза в укреплении глобальной продовольственной безопасности Владимир Рахманин предложил министрам государств Союза активнее взаимодействовать в рамках Меморандума о взаимопонимании между ФАО и ЕЭК, подписанного в 2013 году, а также Плана мероприятий по его реализации.