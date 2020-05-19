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Лукашенко продлил действие паспортов, водительских прав и других документов

19.05.2020 18:58 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №172 «О продлении срока действия документов».

Согласно документу, сроки действия справок и документов, выданных физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, если они истекают в период с 30 апреля по 31 июля, будут продлены.

Срок их действия будет автоматически продляться на три месяца от дня, когда должен был закончиться. Иными словами, «истекший» 30 июня паспорт будет действителен до 30 сентября.

Речь идет о паспортах, водительских правах, справках и иных документах.

Решение принято по причине эпидемиологической ситуации.  Главная цель документа – сокращение количества походов граждан в госорганы для оформления документов, а также  снижение административной нагрузки.

Как сообщается, гражданам и компаниям дается тем самым возможность отложить до более благоприятного времени расходы по оплате оформления документов.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №172 «О продлении срока действия документов».
 
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