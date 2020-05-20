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В Жодино разыскивают двух женщин, которые обманули продавца на 150 рублей
Источник материала: БTПричем, способ хищения достаточно распространенный в криминальной среде. Показав на некоторое время крупную купюру продавцу и, отвлекая его разговором, аферисты создают иллюзию, что деньги кассир уже забрал и положил в кассу, а сами получают почти такую же сумму в виде «сдачи». Такой инцидент и произошел 7 мая в одном из магазинов города. Зачастую мошенники работают в паре, хотя встречаются и одиночки. Правоохранители просят помочь с розыском.
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Причем, способ хищения достаточно распространенный в криминальной среде. Показав на некоторое время крупную купюру продавцу и, отвлекая его разговором, аферисты...
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