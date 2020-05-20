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В Гродно разыскивают девушку, которая не расплатилась в магазине за парфюм
Источник материала: БTВ Гродно разыскивают девушку, которая еще 4 мая не расплатилась в магазине за парфюм. Покупатель попала на камеру наблюдения. На кадрах женщина взяла с полок товары стоимостью 5 рублей, за которые впоследствии расплатилась на кассе. Правда, кроме этого, покупательница взяла со стеллажа и положила в сумку туалетную воду за 80 рублей и пронесла мимо кассы. Женщину, просят рассчитаться за товар или вернуть его на место, хотя бы.
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В Гродно разыскивают девушку, которая еще 4 мая не расплатилась в магазине за парфюм. Покупатель попала на камеру наблюдения. На кадрах женщина взяла с полок товары...
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