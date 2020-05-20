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В Гродно разыскивают девушку, которая не расплатилась в магазине за парфюм

20.05.2020 09:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В Гродно разыскивают девушку, которая еще 4 мая не расплатилась в магазине за парфюм. Покупатель попала на камеру наблюдения. На кадрах женщина взяла с полок товары стоимостью 5 рублей, за которые впоследствии расплатилась на кассе. Правда, кроме этого, покупательница взяла со стеллажа и положила в сумку туалетную воду за 80 рублей и пронесла мимо кассы. Женщину, просят рассчитаться за товар или вернуть его на место, хотя бы.
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно разыскивают девушку, которая еще 4 мая не расплатилась в магазине за парфюм. Покупатель попала на камеру наблюдения. На кадрах женщина взяла с полок товары...
 
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