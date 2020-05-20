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Теперь в беларуских аптеках можно заказывать лекарства на дом
Источник материала: KYKY>
Хотя многие беларусы уже начали нарушать режим самоизоляции, эпидемию в стране никто не отменял. Видимо, поэтому аптечные сети ADEL и «Добрыя лекi»
Где уже работает доставка?
В четырех областных центрах Беларуси: Минске, Витебске, Гродно и Гомеле. Заказать можно все лекарства, которые есть в наличие в аптеках. Кроме: БАДов и тех, которые продаются по рецепту.
Как заказать лекарства и сколько стоит доставка?
Чтобы лекарства привезли к двери вашего дома, нужно сделать заказ на сумму от 30 рублей. И доплатить еще 3 рубля курьеру.
Чтобы оформить доставку, вам нужно
Напоминаем, сравнить цены на лекарства в Беларуси можно
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