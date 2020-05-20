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Теперь в беларуских аптеках можно заказывать лекарства на дом

20.05.2020 13:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Хотя многие беларусы уже начали нарушать режим самоизоляции, эпидемию в стране никто не отменял. Видимо, поэтому аптечные сети ADEL и «Добрыя лекi» решили запустить удобный сервис – доставку лекарств на дом. 

Где уже работает доставка? 

В четырех областных центрах Беларуси: Минске, Витебске, Гродно и Гомеле. Заказать можно все лекарства, которые есть в наличие в аптеках. Кроме: БАДов и тех, которые продаются по рецепту.

Как заказать лекарства и сколько стоит доставка? 

Чтобы лекарства привезли к двери вашего дома, нужно сделать заказ на сумму от 30 рублей. И доплатить еще 3 рубля курьеру. 

Чтобы оформить доставку, вам нужно зайти на сайт аптеки и собрать в корзину необходимые лекарства. Затем добавить адрес доставки и ждать звонок оператора, который подтвердит ваш заказ. Важно: сейчас оплатить заказ можно только наличными курьеру. Заказы, оформленные в субботу и в воскресенье будут доставляться во вторник.

Напоминаем, сравнить цены на лекарства в Беларуси можно вот на этом сайте. 

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Хотя многие беларусы уже начали нарушать режим самоизоляции, эпидемию в стране никто не отменял. Видимо, поэтому аптечные сети ADEL и «Добрыя лекi» решили запустить...
 
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