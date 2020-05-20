Теперь в беларуских аптеках можно заказывать лекарства на дом

Источник материала: KYKY

Хотя многие беларусы уже начали нарушать режим самоизоляции, эпидемию в стране никто не отменял. Видимо, поэтому аптечные сети ADEL и «Добрыя лекi» решили запустить удобный сервис – доставку лекарств на дом.

Где уже работает доставка?

В четырех областных центрах Беларуси: Минске, Витебске, Гродно и Гомеле. Заказать можно все лекарства, которые есть в наличие в аптеках. Кроме: БАДов и тех, которые продаются по рецепту.

Как заказать лекарства и сколько стоит доставка?

Чтобы лекарства привезли к двери вашего дома, нужно сделать заказ на сумму от 30 рублей. И доплатить еще 3 рубля курьеру.

Чтобы оформить доставку, вам нужно зайти на сайт аптеки и собрать в корзину необходимые лекарства. Затем добавить адрес доставки и ждать звонок оператора, который подтвердит ваш заказ. Важно: сейчас оплатить заказ можно только наличными курьеру. Заказы, оформленные в субботу и в воскресенье будут доставляться во вторник.

Напоминаем, сравнить цены на лекарства в Беларуси можно вот на этом сайт е.